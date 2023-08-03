Ребёнок полгода умирал мучительной смертью, пока уральские врачи не могли поставить ему диагноз

Шестилетний мальчик скончался в екатеринбургской больнице, пока его лечили то от аллергии, но от неизвестной инфекции. По факту трагедии начата проверка, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Согласно данным местного портала E1, состояние Дениса из посёлка Арти ухудшилось ещё полгода назад. Родители обратились к врачам, когда у него выступила непонятная сыпь, а те на протяжении полугода отправляли их к разным специалистам. Известно, что у мальчика было три герпеса, однако после появился список диагнозов, которые мог спровоцировать коварный вирус.

Мальчика мучила высочайшая температура, а в какой-то момент с лица даже начала отслаиваться кожа. Планировалось, что к лечению мальчика подключатся московские врачи, но оказалось слишком поздно. 23 июня маленький пациент умер в результате инфекции, диагностировать которую так и не удалось. Причиной смерти, согласно выданному родителям временному медицинскому свидетельству, стал отёк головного мозга, инфекция и гематологический шок.

"Артинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка по факту смерти 23 июня 2023 года шестилетнего мальчика в больнице", — говорится в сообщении СК.