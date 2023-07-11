Россиянка попала в больницу с давлением, а умерла там от ковида с ожогом и без ноги

Жительницу Тувы с жалобами на высокое давление положили в урологию. Там она получила ожог, лишилась ноги, заразилась ковидом и в итоге скончалась. Трагедия произошла в Кызыле ещё зимой текущего года, но родные женщины до сих пор не могут привлечь медиков к ответственности.

Дочь погибшей в беседе с телеканалом "360" пояснила, что в середине января у её матери поднялось давление и её госпитализировали с подозрением на инфаркт. В больнице женщину определили в урологическое отделение без медицинских на то показаний. Там из-за отсутствия надлежащего внимания со стороны медперсонала она получила ожог стопы от радиатора.

"Положили в палате около чугунной батареи, ногу обожгли, мне ничего не говорили. Они в течение 15–16 дней вообще не обрабатывали [ожог]", — вспоминает Айлана.

На фоне сахарного диабета на месте ожога образовались гнойно-септические осложнения, из-за чего пациентке в ожоговом отделении провели операцию по ампутации стопы, а после — ещё и голени. Одновременно женщину лечили в кардиологическом отделении, где врачи допустили её контакт с заражёнными ковидом. В итоге женщина заболела пневмонией и попала в реанимацию, где она пролежала восемь дней и скончалась.

Региональная прокуратура провела проверку и передала материалы в следственные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).