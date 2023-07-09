Операция по удалению зуба чуть не закончилась смертью пациента в Нижегородской области

27-летний уроженец Саранска чуть не умер после удаления зуба мудрости в частной клинике в Нижегородской области. Об этом сообщает газета "Столица С".

За медицинскую услугу мужчина заплатил 17 тысяч рублей, хотя изначально сумма составляла всего семь тысяч. Пациент долго мучился от боли, ощущения не прошли и на второй день, а после у него и вовсе поднялась температура, шею было невозможно повернуть. В итоге мужчина нанёс ещё один визит в клинику, где ему предложили вскрыть десну и прописали антибиотики, однако ничего не помогло.

В родном Саранске пациенту диагностировали флегмону — острое разлитое гнойное воспаление клетчаточных пространств. Шокированные врачи быстро положили его в стационар, провели экстренную операцию и тем самым спасли жизнь. По словам медиков, ещё несколько дней — и всё могло бы закончиться летальным исходом.

Теперь мужчина требует привлечь к ответственности нижегородского стоматолога за некачественно оказанную медпомощь. Он предполагает, что в чек были вписаны услуги, которые ему даже не оказывались. Уроженец Мордовии рассчитывает получить компенсацию морального и материального вреда, поскольку пока не может работать и обеспечивать семью.