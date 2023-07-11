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10 июля, 23:27

В Ставрополе проверяют обстоятельства смерти четырёхлетней девочки в больнице

Следователи Ставропольского края начали проверку после смерти в больнице четырёхлетней девочки, о ненадлежащем оказании медицинской помощи которой ранее сообщали СМИ. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным, четырёхлетняя девочка была госпитализирована в больницу с заболеванием, где спустя непродолжительное время скончалась", — говорится в сообщении ведомства.

Проверку по факту смерти ребёнка также проводит прокуратура. Специалисты Промышленного района Ставрополя оценят соблюдение требований федерального законодательства в сфере охраны здоровья граждан. По итогам будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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А ранее под Саратовом семимесячный малыш внезапно умер в палатке во время похода. Приехавшие на место врачи констатировали, что мальчик скончался от синдрома внезапной смерти грудного ребёнка. Возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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