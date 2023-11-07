Италия подарила гражданство больной девочке из Великобритании ради спасения её жизни

Совет министров Италии подарил гражданство неизлечимо больной восьмимесячной девочке из Великобритании, чтобы её не отключили от системы жизнеобеспечения, сообщили в пресс-службе итальянского правительства.

Восьмимесячная Инди Грегори страдает от редкого митохондриального заболевания, из-за которого тело не вырабатывает необходимую для жизни энергию. Врачи больницы города Ноттингем в Англии сделали вывод, что болезнь неизлечима. Тогда родители девочки решили обратиться к итальянским медикам, но Высокий суд Лондона отклонил просьбу родителей о перевозе ребёнка в Рим, где врачи были готовы поддерживать её жизнеобеспечение искусственно ради спасения жизни на время поиска лечения.

В итоге на экстренном заседании Совета министров Италия не только подарила гражданство Инди, но и обязалось покрыть все расходы на лечение.

"Решение последовало за готовностью педиатрической больницы Bambino Gesù ("Младенец Иисус") по поводу госпитализации Инди Грегори и последующего запроса о предоставлении итальянского гражданства, поданного адвокатами родителей. Правительство Италии также сообщило руководству больницы и семье о своём обязательстве покрыть расходы на лечение, которое окажется необходимым", — в сообщении правительственного Дворца Киджи.