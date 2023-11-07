Италия подарила гражданство больной девочке из Великобритании ради спасения её жизни
Италия предоставила гражданство больной девочке, чтобы спасти её жизнь
Совет министров Италии подарил гражданство неизлечимо больной восьмимесячной девочке из Великобритании, чтобы её не отключили от системы жизнеобеспечения, сообщили в пресс-службе итальянского правительства.
Восьмимесячная Инди Грегори страдает от редкого митохондриального заболевания, из-за которого тело не вырабатывает необходимую для жизни энергию. Врачи больницы города Ноттингем в Англии сделали вывод, что болезнь неизлечима. Тогда родители девочки решили обратиться к итальянским медикам, но Высокий суд Лондона отклонил просьбу родителей о перевозе ребёнка в Рим, где врачи были готовы поддерживать её жизнеобеспечение искусственно ради спасения жизни на время поиска лечения.
В итоге на экстренном заседании Совета министров Италия не только подарила гражданство Инди, но и обязалось покрыть все расходы на лечение.
"Решение последовало за готовностью педиатрической больницы Bambino Gesù ("Младенец Иисус") по поводу госпитализации Инди Грегори и последующего запроса о предоставлении итальянского гражданства, поданного адвокатами родителей. Правительство Италии также сообщило руководству больницы и семье о своём обязательстве покрыть расходы на лечение, которое окажется необходимым", — в сообщении правительственного Дворца Киджи.
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