Apple хочет отсудить 5 млн у семейного бизнеса из Орла, жизненно важного для больного ребёнка

Американская корпорация Apple подала в суд за "схожий" товарный знак на орловского производителя пастилы Ecoapple — небольшое семейное дело, доход с которого жизненно важен для больного ребёнка. Как рассказала SHOT Людмила Салтыкова — владелица бизнеса — идея начать делать полезные сладости стала дня неё знаком свыше.

Apple хочет отсудить у производителя пастилы из Орла 5 миллионов за схожий товарный знак. Видео © SHOT

Так, в 2013 году она родила недоношенного мальчика, который четыре месяца провёл на кислороде, а уже в год ему поставил страшный диагноз. Ребёнку требовалось дорогостоящее лечение и массаж. Тогда девушка попросила знак, после чего во сне к ней пришёл покойный отец и сказал: "Суши яблоки".

"Моя бабушка двоюродная когда-то научила моего папу экологичному земледелию. У папы это было хобби в течение всей его жизни. Сад достался мне в наследство... Популярность приобрело наше дело, мы стали получать большой отклик от аудитории, нас поддерживали блогеры, нас поддерживали звёзды", — поделилась Людмила.

Название и товарный знак были зарегистрированы в 2018-м, и по правилам патент можно оспорить в течение пяти лет. Однако совсем недавно — буквально в последний день этого срока — американский технологический гигант подал в суд и теперь требует с бизнесвумен пять миллионов рублей компенсации за страшное — яблоко в логотипе и слово apple в названии.

Логотип Apple и Ecoapple. Коллаж © Shutterstock / VK / "ECOAPPLE: полезные сладости и не только!"

По словам Людмилы, теперь её бизнес находится под угрозой и она обращается во все инстанции, чтобы сохранить его. Большая часть вырученных денег уходит на лечение сына.