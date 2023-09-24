Шеф-повар Ивлев взыскал с "Мясницкого ряда" 3,5 млн за колбасу и сосиски со своим фото

Российский ресторатор и телеведущий Константин Ивлев выиграл суд против сети "Мясницкий ряд", доказав, что компания незаконно использовала его фотографию на продукции. Теперь ответчик обязан выплатить почти 3,5 миллиона рублей. Об этом пишет SHOT.

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В 2021 году Ивлев стал амбассадором колбасной продукции "Мясницкого ряда", получив за это 8,5 миллиона рублей. Товары с его рекламой должны были продаваться с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года. Однако компания продолжила продажи и после этого срока.

Так, в июне 2022 Ивлев и его юристы обнаружили на прилавках колбаски для жарки и гриля, ветчину и шпикачки с копчёным беконом, на которых была фотография шеф-повара. Судебные тяжбы шли полтора года. Теперь "Мясницкий ряд" обязан выплатить Ивлеву 3 миллиона 498 тысяч рублей.