Россиянин отсудил 31 млн компенсации за 13 лет тюрьмы по ложному обвинению

Фатхулла Исхаков из Башкирии, отсидевший 13 лет в советской тюрьме по ложному обвинению, отсудил в качестве моральной компенсации 31 миллион рублей. Вердикт вынес Ленинский районный суд Уфы, сообщили его адвокаты Виталий Буркин и Артур Галлямов.

Артур Галлямов — о решении для Фатхуллы Исхакова. Видео © Mash

Исхаков намеревался взыскать 450 миллионов рублей, однако суд счёл сумму завышенной. Юристы с таким решением не согласны. Галлямов напомнил, что мужчина за время тюремного срока потерял жену, а его сын прекратил с ним общение. Исхаков 64 года добивался справедливости.

"Если подходить объективно, оценивать все страдания Исхакова, то их вообще никакой суммой компенсировать нельзя. Вернуть ему жену, мать, сына уже ни в чьих силах", — заметил Галлямов.