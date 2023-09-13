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13 сентября, 14:29

Россиянин отсудил 31 млн компенсации за 13 лет тюрьмы по ложному обвинению

В Уфе мужчина, отсидевший 13 лет по ложному обвинению, отсудил 31 млн рублей

<p>Фатхулла Исхаков из Башкирии. Фото © t.me / <a href="https://t.me/vitalii_burkin/1773" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vitalii_burkin</a></p>

Фатхулла Исхаков из Башкирии. Фото © t.me / vitalii_burkin

Фатхулла Исхаков из Башкирии, отсидевший 13 лет в советской тюрьме по ложному обвинению, отсудил в качестве моральной компенсации 31 миллион рублей. Вердикт вынес Ленинский районный суд Уфы, сообщили его адвокаты Виталий Буркин и Артур Галлямов.

Артур Галлямов — о решении для Фатхуллы Исхакова. Видео © Mash

Исхаков намеревался взыскать 450 миллионов рублей, однако суд счёл сумму завышенной. Юристы с таким решением не согласны. Галлямов напомнил, что мужчина за время тюремного срока потерял жену, а его сын прекратил с ним общение. Исхаков 64 года добивался справедливости.

"Если подходить объективно, оценивать все страдания Исхакова, то их вообще никакой суммой компенсировать нельзя. Вернуть ему жену, мать, сына уже ни в чьих силах", — заметил Галлямов.

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Напомним, в мае этого года Верховный суд РФ реабилитировал пенсионера из Башкирии Фатхуллу Исхакова по делу 1959 года о покушении на убийство трёх девушек. Мужчина провёл в тюрьме за чужое преступление 13 лет.

Татьяна Миссуми
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