Россиянин отсудил 31 млн компенсации за 13 лет тюрьмы по ложному обвинению
В Уфе мужчина, отсидевший 13 лет по ложному обвинению, отсудил 31 млн рублей
Фатхулла Исхаков из Башкирии. Фото © t.me / vitalii_burkin
Фатхулла Исхаков из Башкирии, отсидевший 13 лет в советской тюрьме по ложному обвинению, отсудил в качестве моральной компенсации 31 миллион рублей. Вердикт вынес Ленинский районный суд Уфы, сообщили его адвокаты Виталий Буркин и Артур Галлямов.
Артур Галлямов — о решении для Фатхуллы Исхакова. Видео © Mash
Исхаков намеревался взыскать 450 миллионов рублей, однако суд счёл сумму завышенной. Юристы с таким решением не согласны. Галлямов напомнил, что мужчина за время тюремного срока потерял жену, а его сын прекратил с ним общение. Исхаков 64 года добивался справедливости.
"Если подходить объективно, оценивать все страдания Исхакова, то их вообще никакой суммой компенсировать нельзя. Вернуть ему жену, мать, сына уже ни в чьих силах", — заметил Галлямов.
Напомним, в мае этого года Верховный суд РФ реабилитировал пенсионера из Башкирии Фатхуллу Исхакова по делу 1959 года о покушении на убийство трёх девушек. Мужчина провёл в тюрьме за чужое преступление 13 лет.