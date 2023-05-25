Пенсионер отсидел 13 лет, а теперь признан невиновным

Верховный суд РФ реабилитировал пенсионера из Башкирии Фатхуллу Исхакова по делу 1959 года о покушении на убийство трёх девушек. Мужчина провёл в тюрьме за чужое преступление 13 лет, заявил его адвокат Виталий Буркин.

Фрагмент с заседания суда. Видео © Telegram / Строптивый адвокат

"Это победа. Только что Исхаков Фатхулла реабилитирован Верховным судом России. Отменён приговор 1959 года. Это невероятно", — заявил адвокат в своём телеграм-канале.

Следователи сочли, что Исхаков проник в дом к девушкам ночью и бил их топором. Одна из них побежала за помощью к семье Исхаковых. Выяснилось, что судмедэксперт тогда дал неверное заключение: у пострадавших были порезы, а не переломы черепа.

Настоящий преступник, напавший на девушек, сознался в содеянном в 2013 году. Оказалось, что во время следствия свидетели оговорили Исхакова. Все эти годы мужчина добивался справедливости и доказывал свою невиновность в этом преступлении.