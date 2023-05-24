Адвокат счёл сфабрикованными обвинения инженера "Корд-Бункера" в коммерческом подкупе

Инженера мурманской судоремонтной компании "Корд-Бункер" Антона Демидова приговорили к семи годам колонии строгого режима за получение коммерческого подкупа от руководителя архангельской судоходной компании "Экотэк" Руслана Агамалиева. Адвокат Виталий Бородин считает, что материал был сфабрикован.

Адвокат Виталий Бородин — о деле Антона Демидова. Видео © LIFE

"Мы считаем, что Антон Демидов находится в местах лишения свободы незаконно... Он не может являться субъектом данного преступления: у него не было доступа к счетам компании "Корд-Бункер", он не мог никаким образом снять деньги для личного обогащения", — объяснил он.

Следствие считает, что Демидов обещал Агамалиеву помочь его фирме выиграть госконтракт на 50 миллионов рублей. В материалах дела указано, что руководитель архангельской компании перечислил один миллион рублей на счёт ООО "Корд-Бункер" в качестве коммерческого подкупа. Он сделал это, чтобы выиграть в тендере Минобороны по доставке ГСМ.

Отец и тесть Демидова рассказали о случившемся. Видео © LIFE

По словам адвоката, в полномочия главного инженера не входили обязанности по участию в тендерах. Он указал, что Демидов был обычным специалистом, который следит за исправностью судна, но не занимается коммерческой деятельностью. Бородин указал, что переговоры вели руководитель Демидова Воробьёв и Руслан Агамалиев, а инженер был посредником.

За день до начала торгов Агамалиев позвонил Демидову и сообщил, что готов заключить договор аренды судна "Корд". После этого перечислил деньги на счёт компании. А значит, инициатива заключения договора субаренды танкера исходила непосредственно от руководителя архангельской компании, указал адвокат. Он намерен отменить приговор в Мурманском областном суде. Уже подготовлена апелляционная жалоба.