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12 мая, 09:29

В России вынесли первый приговор за срыв гособоронзаказа

В России впервые вынесен приговор за срыв гособоронзаказа: Батайский городской суд Ростовской области осудил на пять лет руководителя предприятия "ОКТБ "Вектор" Анатолия Михалина за злоупотребление полномочиями.

"Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно", — цитирует РИА "Новости" сообщение УФСБ РФ по региону.

По данным спецслужбы, Михалин два года умышленно включал в стоимость продукции гособоронзаказа фиктивные затраты. Он полностью признал вину и возместил ущерб, сумма которого не называется.

Агентство уточняет, что это первый приговор именно по второй части статьи 201.1 УК, которая предполагает тяжкие последствия.

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А в феврале 2023 года суд в РФ впервые вынес приговор по уголовному делу по статье "Диверсия", возбуждённому после начала СВО. Двое обвиняемых в подготовке диверсии в Белгородской области ближайшие три с половиной года проведут в колонии строгого режима.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Александра Вишнякова
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