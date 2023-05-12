В России вынесли первый приговор за срыв гособоронзаказа

В России впервые вынесен приговор за срыв гособоронзаказа: Батайский городской суд Ростовской области осудил на пять лет руководителя предприятия "ОКТБ "Вектор" Анатолия Михалина за злоупотребление полномочиями.

"Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно", — цитирует РИА "Новости" сообщение УФСБ РФ по региону.

По данным спецслужбы, Михалин два года умышленно включал в стоимость продукции гособоронзаказа фиктивные затраты. Он полностью признал вину и возместил ущерб, сумма которого не называется.

Агентство уточняет, что это первый приговор именно по второй части статьи 201.1 УК, которая предполагает тяжкие последствия.