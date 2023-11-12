В Петербурге родители правильно "заморозили" отрезанный палец сына и помогли врачам спасти его

В Санкт-Петербурге 17-летний молодой человек случайно отрезал себе мизинец, когда готовил ужин. Спасти палец и пришить его обратно смогли хирурги Педиатрического университета города, рассказали в самом медицинском учреждении.

Всё произошло 9 ноября в квартире дома на Бухарестской улице. Юноша попал ножом по мизинцу и отрубил его. К счастью, семья не растерялась, палец сразу же положили в пакет с замороженными продуктами и вызвали медиков. В больнице врачи пришили подростку мизинец, 6-часовую операцию выполнила бригада под руководством хирурга Бориса Севрюгова.

"Медикам удалось восстановить кровоток в повреждённой конечности, сшить нервы и сухожилия, соединить кости специальными фиксаторами", — поделились в клинике.

Сейчас пострадавший молодой человек восстанавливается, а врачи пояснили, что грамотные действия родственников помогли спасти мизинец. В больнице напомнили, что отрубленную конечность нельзя класть сразу в лёд. Её нужно завернуть в ткань или салфетки, положить в пакет, а уже потом в ёмкость с чем-то холодным. Кроме того, недопустимо опускать отрубленный палец в раствор или промывать его. Неправильные действия семьи могли сделать операцию невозможной, подчеркнули медики.