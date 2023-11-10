Пуля пронзила челюсть: Бывшему вице-президенту Европарламента выстрелили в лицо в центре Мадрида
В Мадриде выстрелили в лицо экс-лидеру Народной партии Каталонии Куадрасу
Место нападения на бывшего вице-президента Европарламента Алехо Видаля Куадраса в центре Мадрида. Обложка © ТАСС / AP
Неизвестный выстрелил в лицо испанскому политику, бывшему вице-президенту Европарламента и экс-лидеру Народной партии Каталонии Алехо Видалю Куадрасу в центре Мадрида. Об этом сообщает местная газета El Mundo.
Испанский политик, адвокат, бывший вице-президент Европарламента и экс-лидер Народной партии Каталонии Алехо Видаль Куадрас. Фото © Wikipedia
По данным издания, Куадрас прогуливался в центральном районе испанской столицы — Саламанке. В какой-то момент сзади к нему подошёл незнакомец в шлеме, в руках у которого был пистолет. Злоумышленник выстрелил в 78-летнего политического деятеля, после чего перебежал улицу, где его ждал сообщник на мотоцикле. Преступники скрылись. Пуля прошла сквозь челюсть Куадраса.
В настоящее время пострадавший находится в медицинском учреждении под присмотром врачей, где его жизни ничего не угрожает. Полицейские выясняют, связано ли это нападение с работой политика в качестве адвоката, защищающего противников иранского режима.
Видаль Куадрас возглавлял консервативную Народную партию Каталонии с 1991 по 1996 год. С 1999 по 2014 год был заместителем главы Европейского парламента, а в 2014 году политик решил вступить в ряды крайне правой партии "Вокс".