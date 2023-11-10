Пуля пронзила челюсть: Бывшему вице-президенту Европарламента выстрелили в лицо в центре Мадрида

Неизвестный выстрелил в лицо испанскому политику, бывшему вице-президенту Европарламента и экс-лидеру Народной партии Каталонии Алехо Видалю Куадрасу в центре Мадрида. Об этом сообщает местная газета El Mundo.

Испанский политик, адвокат, бывший вице-президент Европарламента и экс-лидер Народной партии Каталонии Алехо Видаль Куадрас. Фото © Wikipedia

По данным издания, Куадрас прогуливался в центральном районе испанской столицы — Саламанке. В какой-то момент сзади к нему подошёл незнакомец в шлеме, в руках у которого был пистолет. Злоумышленник выстрелил в 78-летнего политического деятеля, после чего перебежал улицу, где его ждал сообщник на мотоцикле. Преступники скрылись. Пуля прошла сквозь челюсть Куадраса.

В настоящее время пострадавший находится в медицинском учреждении под присмотром врачей, где его жизни ничего не угрожает. Полицейские выясняют, связано ли это нападение с работой политика в качестве адвоката, защищающего противников иранского режима.