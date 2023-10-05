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4 октября, 21:24

На лидера АдГ Хрупаллу напали на предвыборном митинге в Баварии

Лидер АдГ Хрупалла госпитализирован после инцидента на митинге в Баварии

<p>Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. Обложка © Getty Images / Craig Stennett</p>

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. Обложка © Getty Images / Craig Stennett

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла подвергся нападению во время предвыборного мероприятия в Баварии, после чего его срочно госпитализировали. Об этом пишет газета Junge Freiheit со ссылкой на пресс-секретаря политсилы.

"Сегодня на предвыборном мероприятии АдГ в Ингольштадте произошёл инцидент с применением физической силы против федерального спикера нашей партии Тино Хрупаллы. Его доставили в больницу, где оценивается состояние его здоровья", — заявил он.

Как известно, правоохранители уже задержали двух мужчин, причастных к нападению. Других деталей об инциденте не приводится.

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Ранее в ходе спецоперации, которую провела полиция непризнанного Косова, были ликвидированы ещё двое из группы людей, напавших на правоохранителей в северной части республики. Таким образом, к настоящему моменту в ходе операции были убиты трое человек, пятеро задержаны.

Анатолий Симоненко
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