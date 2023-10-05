На лидера АдГ Хрупаллу напали на предвыборном митинге в Баварии
Лидер АдГ Хрупалла госпитализирован после инцидента на митинге в Баварии
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. Обложка © Getty Images / Craig Stennett
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла подвергся нападению во время предвыборного мероприятия в Баварии, после чего его срочно госпитализировали. Об этом пишет газета Junge Freiheit со ссылкой на пресс-секретаря политсилы.
"Сегодня на предвыборном мероприятии АдГ в Ингольштадте произошёл инцидент с применением физической силы против федерального спикера нашей партии Тино Хрупаллы. Его доставили в больницу, где оценивается состояние его здоровья", — заявил он.
Как известно, правоохранители уже задержали двух мужчин, причастных к нападению. Других деталей об инциденте не приводится.
Ранее в ходе спецоперации, которую провела полиция непризнанного Косова, были ликвидированы ещё двое из группы людей, напавших на правоохранителей в северной части республики. Таким образом, к настоящему моменту в ходе операции были убиты трое человек, пятеро задержаны.