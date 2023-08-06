В Бундестаге призвали к взаимопониманию с Россией

Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла выступил за сохранение диалога с Россией. Так он ответил на вопрос о целесообразности своего присутствия на приёме в честь Дня Победы в российском посольстве в Берлине. К слову, за это политика тогда сильно раскритиковали общественность и немецкие СМИ.

"Я считаю правильным то, что это взаимопонимание необходимо как раз в такие дни и что его следует, несмотря ни на что, сохранять. Вступаться за мир никогда не может быть ошибкой. В действительности можно спорить, является ли момент правильным", — пояснил Хрупалла в эфире телеканала ZDF.

Лидер АдГ также считает необходимым чаще принимать решения в Европе на национальном уровне и ограничить влияние ЕС. В частности, он выступил против схемы, согласно которой 80% законов принимаются в Брюсселе, а Берлин должен безропотно их выполнять.