В Бундестаге призвали к взаимопониманию с Россией
Глава "Альтернативы для Германии" Хрупалла выступил за сохранение диалога с РФ
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла выступил за сохранение диалога с Россией. Так он ответил на вопрос о целесообразности своего присутствия на приёме в честь Дня Победы в российском посольстве в Берлине. К слову, за это политика тогда сильно раскритиковали общественность и немецкие СМИ.
"Я считаю правильным то, что это взаимопонимание необходимо как раз в такие дни и что его следует, несмотря ни на что, сохранять. Вступаться за мир никогда не может быть ошибкой. В действительности можно спорить, является ли момент правильным", — пояснил Хрупалла в эфире телеканала ZDF.
Лидер АдГ также считает необходимым чаще принимать решения в Европе на национальном уровне и ограничить влияние ЕС. В частности, он выступил против схемы, согласно которой 80% законов принимаются в Брюсселе, а Берлин должен безропотно их выполнять.
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Отметим, что ряд депутатов Бундестага неоднократно выступали в защиту России и с критикой украинских властей. Так, например, парламентарий от АдГ Штефан Койтер заявлял, что Владимир Зеленский уже утратил доверие западных партнёров и становится проблемой для "большого американского брата".
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