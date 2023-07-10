Президент Украины Владимир Зеленский уже утратил доверие западных партнёров и становится проблемой для "большого американского брата", считает депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штефан Койтер. Его видеоинтервью опубликовал немецкий телеграм-канал Achse der Wahrheit.

"Со своими партнёрами Зеленский не ведёт дела открыто и честно. У этого есть две причины. Ему ставят в вину, что он вмешался в военные планы для того, чтобы показать на международных конференциях успехи западного оружия, с помощью которого он надеялся вернуть украинские территории. Он политик, хотя всё-таки артист. И как политик он должен военное планирование оставить военным, у которых есть понимание в военном деле", — объяснил Койтер причины недоверия к украинскому президенту.

По его оценке, не в пользу Зеленского и настроения украинского народа. Его обвиняют в смерти тысяч украинцев из-за приказа о контрнаступлении ВСУ при неполной готовности, заметил депутат Бундестага. Негативно повлияло на отношение к президенту Украины утаивание сведений о том, что происходит с главой военной разведки Кириллом Будановым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Как далеко зайдёт Зеленский и какой обузой он является или будет для Украины и западных партнёров, ещё только предстоит увидеть, добавил немецкий парламентарий.