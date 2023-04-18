В Европе спрогнозировали госпереворот на Украине из-за Зеленского

Новый Майдан грозит Незалежной после окончания российской спецоперации. Об этом заявил на условиях анонимности бывший украинский министр в беседе с европейским изданием Politico.

"Эта война породила большие надежды, и люди будут с нетерпением ждать перемен. Они будут хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали ещё в 2014 году, и они захотят этого как можно быстрее. <...> Майдан может повториться", — говорится в публикации.

По словам экс-министра, президент Украины Владимир Зеленский из-за его авторитарных замашек может стать одной из причин переворота в стране. И хотя Запад провозглашает лидера киевского режима "иконой демократии", его высокие рейтинги связаны только с нынешним конфликтом, но по завершении СВО упадут до 11%, которые были у Зеленского ещё до начала спецоперации. Кроме того, отметил министр, украинский президент и его окружение были замешаны в офшорной финансовой деятельности. Также обещания Зеленского бороться с коррупцией ни к чему не привели, и все эти моменты вызовут у общественности вопросы, говорится в материале.

"Приближается 10-летний рубеж, когда мы склонны устраивать революции", — подчеркнула в беседе с изданием депутат Верховной рады от партии "Голос" Инна Совсун.

По её словам, ожидания украинцев после завершения СВО будет трудно оправдать. Вместе с тем оппозиционный депутат из Львова Николай Княжицкий подчеркнул, что Зеленский использует в своих интересах полномочия военного времени. По его словам, целью президента является захват власти, установление контроля над СМИ и манипулирование бюджетными средствами. А бывший высокопоставленный американский дипломат, работавший на Украине, подчеркнул, что коррупционность киевского режима может привести после окончания СВО к крупному скандалу.