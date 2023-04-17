В США представили сценарий мировой катастрофы из-за вторжения Польши на Украину
Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил внезапное вторжение Польши на Украину
Польский БТР Rosomak. Фото © Wikipedia / Michigan Army National Guard
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допускает, что США и Польша могут внезапно решиться на вторжение на Западную Украину. Это обернётся катастрофой, заявил военный эксперт в интервью журналисту Дэну Боллу.
"Многие американцы, часть из которых носит военную форму, боятся, что может быть принято неожиданное решение ввести американские и польские войска на Западную Украину", — отметил Макгрегор.
Последствиями такого сценария, согласно его прогнозу, может стать не только прямое столкновение с Российской армией, но и катастрофа для всего мира.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский впервые с наала СВО побывал в Польше. В ходе встречи президент страны Анджей Дуда обещал Киеву половину флота из истребителей МиГ-29, а Зеленский сказал, что они договорились стереть все границы между Украиной и Польшей. Это совместное заявление не на шутку встревожило пользователей Twitter.