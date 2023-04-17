В США представили сценарий мировой катастрофы из-за вторжения Польши на Украину

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допускает, что США и Польша могут внезапно решиться на вторжение на Западную Украину. Это обернётся катастрофой, заявил военный эксперт в интервью журналисту Дэну Боллу.

"Многие американцы, часть из которых носит военную форму, боятся, что может быть принято неожиданное решение ввести американские и польские войска на Западную Украину", — отметил Макгрегор.