КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

17 апреля, 18:51

В США представили сценарий мировой катастрофы из-за вторжения Польши на Украину

Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил внезапное вторжение Польши на Украину

<p>Польский БТР Rosomak. Фото © Wikipedia / <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/KTO_Rosomak" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Michigan Army National Guard</a></p>

Польский БТР Rosomak. Фото © Wikipedia / Michigan Army National Guard

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допускает, что США и Польша могут внезапно решиться на вторжение на Западную Украину. Это обернётся катастрофой, заявил военный эксперт в интервью журналисту Дэну Боллу.

"Многие американцы, часть из которых носит военную форму, боятся, что может быть принято неожиданное решение ввести американские и польские войска на Западную Украину", — отметил Макгрегор.

Последствиями такого сценария, согласно его прогнозу, может стать не только прямое столкновение с Российской армией, но и катастрофа для всего мира.

На Украине узнали про разговоры Зеленского и Дуды о создании "новой Речи Посполитой"

На Украине узнали про разговоры Зеленского и Дуды о создании "новой Речи Посполитой"

Ранее украинский президент Владимир Зеленский впервые с наала СВО побывал в Польше. В ходе встречи президент страны Анджей Дуда обещал Киеву половину флота из истребителей МиГ-29, а Зеленский сказал, что они договорились стереть все границы между Украиной и Польшей. Это совместное заявление не на шутку встревожило пользователей Twitter.

Андрей Бражников
  • Новости
  • США
  • Специальная военная операция на Украине
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров