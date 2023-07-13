"Мёртвый русский — хороший русский": Депутат Бундестага получил письмо с угрозами из-за защиты русскоязычных немцев
Депутат Бундестага Шмидт получил письмо с угрозой "убивать русских"
Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", правозащитник Евгений Шмидт получил через центральный почтовый ящик парламента ФРГ письмо с угрозами. В тексте послания говорится: "Я надеюсь, что вы и вам подобные понесёте справедливое наказание! Только мёртвый русский — хороший русский!"
В Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) этот инцидент назвали актом терроризма и потребовали от властей немедленной и жёсткой реакции.
"К сожалению, подобные выходки в отношении русских и русскоговорящих стали в Германии рутиной, а призыв к убийству русских звучит повсеместно на проукраинских митингах. Служба защиты конституции, органы правопорядка, прокуратура, письмо пришло на адрес Бундестага! Чего вы ждёте? Когда произойдёт непоправимое?" — говорится в официальном телеграм-канале VADAR.
Правозащитники пишут о тенденции переноса украинской политики нетерпимости по отношению к русским в Германию: ассоциация требует от Службы защиты конституции ФРГ, прокуратуры и полиции серьёзного отношения к террористической угрозе от сторонников Киева.
"Мы требуем, чтобы Германию и её граждан обезопасили от тех, для кого ксенофобские и террористические убеждения являются нормой повседневной жизни, как это принято в "демократической" по отношению к убийцам и террористам Украине", — добавили в ассоциации.
Напомним, что ряд депутатов Бундестага не один раз выступали в защиту России и с критикой украинских властей. Так, например, парламентарий от "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский уже утратил доверие западных партнёров и становится проблемой для "большого американского брата".
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