Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", правозащитник Евгений Шмидт получил через центральный почтовый ящик парламента ФРГ письмо с угрозами. В тексте послания говорится: "Я надеюсь, что вы и вам подобные понесёте справедливое наказание! Только мёртвый русский — хороший русский!"

В Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) этот инцидент назвали актом терроризма и потребовали от властей немедленной и жёсткой реакции.

"К сожалению, подобные выходки в отношении русских и русскоговорящих стали в Германии рутиной, а призыв к убийству русских звучит повсеместно на проукраинских митингах. Служба защиты конституции, органы правопорядка, прокуратура, письмо пришло на адрес Бундестага! Чего вы ждёте? Когда произойдёт непоправимое?" — говорится в официальном телеграм-канале VADAR.

Правозащитники пишут о тенденции переноса украинской политики нетерпимости по отношению к русским в Германию: ассоциация требует от Службы защиты конституции ФРГ, прокуратуры и полиции серьёзного отношения к террористической угрозе от сторонников Киева.

"Мы требуем, чтобы Германию и её граждан обезопасили от тех, для кого ксенофобские и террористические убеждения являются нормой повседневной жизни, как это принято в "демократической" по отношению к убийцам и террористам Украине", — добавили в ассоциации.