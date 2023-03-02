Депутат Бундестага и член делегации Парламента Германии на зимней сессии ОБСЕ Штефан Койтер обвинил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в антироссийском курсе. Видеообращение парламентария размещено на сайте издания Deutschland Kurier.

В нём Койтер напомнил, что ОБСЕ прежде всего является организацией, призванной объединять страны для достижения безопасности путём сотрудничества. Однако на предыдущие сессии в Польше и Великобритании российскую делегацию даже не допустили. Депутат отметил, что в Вене, несмотря на нейтральный статус Австрии, отчётливо прослеживается антироссийская пропаганда, в частности, по всему городу развешаны украинские флаги.

"Я встречался с немецким послом в ОБСЕ и получил представление о том, как попробуют игнорировать русских, выходя из зала, когда они будут выступать. И я считаю это абсолютной грязью в политической работе. Если действительно есть заинтересованность в диалоге, в урегулировании конфликта, то ограничивать друг друга в общении недопустимо", — подчеркнул парламентарий.

Койтер также обратил внимание, что во время сессии ОБСЕ в Вене ни разу не прозвучала информация о пытках и военных преступлениях, совершённых украинской стороной. Такую позицию Запада он назвал "односторонне прописанной".