"Тряпку убрали!": На заседании ПА ОБСЕ устроили выходку с украинским флагом
Активисты развернули флаг Украины на ПА ОБСЕ, но их призвали "убрать тряпку"
Во время заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ произошёл небольшой инцидент. Пока представители белорусской делегации выступали, за их спинами некие активисты развернули флаг Украины. Их тут же призвали "убрать тряпку". Видео произошедшего опубликовано в Telegram-канале "Sputnik Ближнее зарубежье". Делегату из Минска произошедшее не помешало завершить выступление.
Активисты развернули флаг Украины на ПА ОБСЕ, но их призвали "убрать тряпку". Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье
Зимняя сессия ПА ОБСЕ в Вене стартовала в четверг, 23 февраля. Происходящее транслировалась в Интернете. Не обошлось и без других скандалов. Так российским делегатам не позволили возложить цветы к памятнику советским воинам.
Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье