"Тряпку убрали!": На заседании ПА ОБСЕ устроили выходку с украинским флагом

Во время заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ произошёл небольшой инцидент. Пока представители белорусской делегации выступали, за их спинами некие активисты развернули флаг Украины. Их тут же призвали "убрать тряпку". Видео произошедшего опубликовано в Telegram-канале "Sputnik Ближнее зарубежье". Делегату из Минска произошедшее не помешало завершить выступление.