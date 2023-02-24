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24 февраля, 04:07

"Тряпку убрали!": На заседании ПА ОБСЕ устроили выходку с украинским флагом

Активисты развернули флаг Украины на ПА ОБСЕ, но их призвали "убрать тряпку"

Во время заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ произошёл небольшой инцидент. Пока представители белорусской делегации выступали, за их спинами некие активисты развернули флаг Украины. Их тут же призвали "убрать тряпку". Видео произошедшего опубликовано в Telegram-канале "Sputnik Ближнее зарубежье". Делегату из Минска произошедшее не помешало завершить выступление.

Активисты развернули флаг Украины на ПА ОБСЕ, но их призвали "убрать тряпку". Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

В СФ указали на деградацию Европы после недопуска российской делегации к памятнику в Вене

В СФ указали на деградацию Европы после недопуска российской делегации к памятнику в Вене

Зимняя сессия ПА ОБСЕ в Вене стартовала в четверг, 23 февраля. Происходящее транслировалась в Интернете. Не обошлось и без других скандалов. Так российским делегатам не позволили возложить цветы к памятнику советским воинам.

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Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Анатолий Симоненко
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