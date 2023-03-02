Депутат Бундестага обвинил Запад в демонизации русских и проукраинской пропаганде

Депутат Бундестага и член делегации парламента ФРГ на зимней сессии ОБСЕ Штефан Койтер обвинил западных политиков в предвзятом отношении к России. Видеообращение он опубликовал в соцсетях.

Койтер заявил об откровенной проукраинской пропаганде и отметил, что даже ОБСЕ игнорирует военные и антидемократические преступления Украины в угоду мировой повестке. По его словам, западные политики не вспоминают тот факт, что Незалежная является одной из самых коррупционных стран в мире.

Депутат считает, что русских на Западе демонизируют, а украинского президента Владимира Зеленского, наоборот, превозносят. Он также напомнил, как на Украине притесняли многие политические партии.

"Я приведу пару фактов. С 2014 года на Украине запретили действовать таким партиям, как "Оппозиционный блок", "Русский блок", "Российское объединение", с 2015 года запретили три коммунистические партии. В марте 2022 запрещён целый ряд политических партий, тех партий, которые на выборах в 2019 году получили почти 20% голосов избирателей", — заявил он.

По словам парламентария, данные запреты на Украине это злодеяния и "чудовищная катастрофа". Он считает, что это подтверждение отсутствия свобод и демократии в стране.

Депутат также рассказал, что на Украине распространено преследование людей из-за их политических убеждений. Он напомнил и о закрытии киевским режимом многих СМИ, а также о нападении на журналистов. Койтер считает это признаком того, что Киев не заинтересован в присутствии оппозиции и честной медийной работе.