В МИД РФ предупредили об угрозе столкновения ядерных держав из-за действий США на Украине

Нарастающая вовлечённость США и НАТО в вооружённую конфронтацию на Украине грозит прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями, предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наиболее острую стратегическую угрозу несёт линия США и НАТО в целом на дальнейшее раздувание преднамеренно инициированного ими конфликта на Украине и вокруг неё. Их возрастающее вовлечение в вооружённую конфронтацию чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями", — заявил Рябков на Конференции по разоружению.

По словам замминистра, Москва указывает странам коллективного Запада на эти риски, однако "предупреждения искажаются в пропагандистских целях и превратно трактуются".

"И это в то время, когда из западных столиц доносятся возмутительные заявления, угрожающие силовой расправой нашему государству", — подчеркнул Рябков.

Дипломат добавил, что это идёт вразрез с содержанием совместного заявления ядерных держав о предотвращении ядерной войны от 3 января 2022 года, которому Россия безусловно привержена.