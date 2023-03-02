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2 марта, 09:45

В МИД РФ предупредили об угрозе столкновения ядерных держав из-за действий США на Украине

Рябков: Вовлечение США в конфликт на Украине грозит прямым столкновением ядерных держав

Нарастающая вовлечённость США и НАТО в вооружённую конфронтацию на Украине грозит прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями, предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наиболее острую стратегическую угрозу несёт линия США и НАТО в целом на дальнейшее раздувание преднамеренно инициированного ими конфликта на Украине и вокруг неё. Их возрастающее вовлечение в вооружённую конфронтацию чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями", — заявил Рябков на Конференции по разоружению.

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По словам замминистра, Москва указывает странам коллективного Запада на эти риски, однако "предупреждения искажаются в пропагандистских целях и превратно трактуются".

"И это в то время, когда из западных столиц доносятся возмутительные заявления, угрожающие силовой расправой нашему государству", — подчеркнул Рябков.

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Дипломат добавил, что это идёт вразрез с содержанием совместного заявления ядерных держав о предотвращении ядерной войны от 3 января 2022 года, которому Россия безусловно привержена.

Напомним, 3 января прошлого года лидеры России, Великобритании, Китая, США и Франции выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Соответствующее вооружение должно служить оборонительным целям и сдерживанию агрессии, подчеркнули они.

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LIFE / Владимир Суворов

Никита Никонов
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