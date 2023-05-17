В Бундестаге осудили русофобские нападки на Нетребко в Висбадене

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Гётц Фрёмминг заявил о недопустимости "культуры отмены" в отношении россиян. Так он прокомментировал агрессивную реакцию общества на оперную певицу Анну Нетребко.

В начале мая в Германии прошли демонстрации против выступления Нетребко на Ежегодном музыкальном фестивале в Висбадене. На акцию протеста вышли около 200 человек, а украинцы даже отказались участвовать в мероприятии.

По словам Фрёмминга, люди всерьёз обсуждали, имеет ли артистка право на выступление, обязана ли она сделать политическое заявление и должна ли отречься от определённых людей.

"Меня беспокоит не просто "культура отмены" как движение, навязанное нам Америкой. А то, что появляется всё больше и больше оправданий для уже существующих запретов, почему представители науки, поэты, писатели, всевозможные представители культуры не могут больше выступать и работать. Лично мне было очень больно, что такая великая артистка, как Анна Нетребко <...> подверглась враждебным нападкам и дискуссиям. Я считаю, что эти действия классифицируются как экстремальное нападение", — сказал он.

Депутат добавил, что сам на концерте не присутствовал, но был очень рад узнать из газет, что немцы встретили Нетребко аплодисментами и овациями выразили поддержку против "культуры отмены".