Посол США Трейси заверила, что американцы не считают россиян врагами
Отношения Москвы и Вашингтона сильно деградировали, однако американцы не считают россиян врагами, заявила посол США в РФ Лин Трейси.
"Наши отношения находятся в одной из самых низших точек, которые можно припомнить за очень долгое время", — сказала она в интервью "Коммерсанту".
Она считает, что виновна в этом в том числе Москва, которая "неверно истолковала" украинский Майдан и снова сделала это в 2022 году. Причём сами россияне, отметила Трейси, не являются врагами США. Она говорит, что Вашингтон не ставит своей целью русофобию, а также отмену России или её будущего.
"Мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России", — уверяет американский посол.
Ранее Лин Трейси посетила задержанного за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По её словам, он "чувствует себя хорошо, держится стойко". Посол призвала освободить американца.