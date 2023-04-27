КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 19:07

Посол США Трейси заверила, что американцы не считают россиян врагами

Отношения Москвы и Вашингтона сильно деградировали, однако американцы не считают россиян врагами, заявила посол США в РФ Лин Трейси.

"Наши отношения находятся в одной из самых низших точек, которые можно припомнить за очень долгое время", сказала она в интервью "Коммерсанту".

Она считает, что виновна в этом в том числе Москва, которая "неверно истолковала" украинский Майдан и снова сделала это в 2022 году. Причём сами россияне, отметила Трейси, не являются врагами США. Она говорит, что Вашингтон не ставит своей целью русофобию, а также отмену России или её будущего.

"Мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России", уверяет американский посол.

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Ранее Лин Трейси посетила задержанного за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По её словам, он "чувствует себя хорошо, держится стойко". Посол призвала освободить американца.

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Wikipedia

Матвей Константинов
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