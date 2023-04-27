Посол США Трейси заверила, что американцы не считают россиян врагами

"Наши отношения находятся в одной из самых низших точек, которые можно припомнить за очень долгое время", — сказала она в интервью "Коммерсанту".

Она считает, что виновна в этом в том числе Москва, которая "неверно истолковала" украинский Майдан и снова сделала это в 2022 году. Причём сами россияне, отметила Трейси, не являются врагами США. Она говорит, что Вашингтон не ставит своей целью русофобию, а также отмену России или её будущего.