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Опубликовано 17 апреля 2023, 13:46

Посла США Трейси вызвали в Госдуму для дачи объяснений о биолабораториях

Посол США Линн Трейси. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Посол США Линн Трейси. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Посла США Линн Трейси вызвали на заседание комиссии Госдумы по вопросу вмешательства стран во внутренние дела России и деятельности американских биолабораторий на Украине. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

"Депутаты обсудят вопросы о госконтроле за соблюдением законодательства об иноагентах, а также о регулировании деятельности иностранных неправительственных организаций на территории России", — говорится в сообщении.

Заседание назначено на 18 апреля. Ожидается, что посол даст соответствующие разъяснения по деятельности американских биолабораторий, расположенных на территории Незалежной.

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Как уже писал Лайф, американского посла Линн Трейси вызвали на ковёр в связи с тем, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд ранее не ответила на приглашение комиссии по биолабораториям на Украине. В Госдуме это расценили как полное неуважение к парламенту.

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Николь Вербер
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