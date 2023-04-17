Посла США Трейси вызвали в Госдуму для дачи объяснений о биолабораториях

Посла США Линн Трейси вызвали на заседание комиссии Госдумы по вопросу вмешательства стран во внутренние дела России и деятельности американских биолабораторий на Украине. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

"Депутаты обсудят вопросы о госконтроле за соблюдением законодательства об иноагентах, а также о регулировании деятельности иностранных неправительственных организаций на территории России", — говорится в сообщении.

Заседание назначено на 18 апреля. Ожидается, что посол даст соответствующие разъяснения по деятельности американских биолабораторий, расположенных на территории Незалежной.