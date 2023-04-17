Посла США Трейси вызвали в Госдуму для дачи объяснений о биолабораториях
Посол США Линн Трейси. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Посла США Линн Трейси вызвали на заседание комиссии Госдумы по вопросу вмешательства стран во внутренние дела России и деятельности американских биолабораторий на Украине. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.
"Депутаты обсудят вопросы о госконтроле за соблюдением законодательства об иноагентах, а также о регулировании деятельности иностранных неправительственных организаций на территории России", — говорится в сообщении.
Заседание назначено на 18 апреля. Ожидается, что посол даст соответствующие разъяснения по деятельности американских биолабораторий, расположенных на территории Незалежной.
Как уже писал Лайф, американского посла Линн Трейси вызвали на ковёр в связи с тем, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд ранее не ответила на приглашение комиссии по биолабораториям на Украине. В Госдуме это расценили как полное неуважение к парламенту.