Гендиректор "Локомотива" Косырьков: Смаржек уезжала от нас со слезами на глазах

Польская волейболистка Мальвина Смаржек после травли из-за работы в России уходила из "Локомотива" со слезами на глазах. О том, как спортсменка покинула команду, рассказал "Спорт-Экспрессу" генеральный директор клуба Александр Косырьков.

"Могу только подтвердить её слова. Мальвина уезжала от нас со слезами на глазах. Она считала калининградский "Локомотив" лучшим клубом, где ей довелось играть за карьеру. Но когда травля начала касаться родственников и близких людей, ей пришлось уехать из России. Сейчас она переехала в Бразилию, подальше, потому что в Польше ничего не прекратилось, ей не давали нормально жить", — рассказал Косырьков.

Самое страшное, что то, что вытворяли хейтеры волейболистки, для некоторых является нормой. Более того, поляки теперь ещё и не пускают Смаржек в национальную сборную.

"Мы к ней всегда относились со всей душой, ценим её как игрока и как человека. И всегда будем рады видеть её в своей команде и просто в Калининграде. Болельщики её помнят и любят и сейчас", — резюмировал Косырьков.

Смаржек выступала за калининградский "Локомотив" с 2021 по 2022 год. Несмотря на русофобию на Западе, она продолжала играть в Калининграде и не хотела расторгать контракт. Из-за постоянных нападок спортсменка столкнулась с депрессией, боялась выходить из дома и хотела бросить волейбол. В результате она перешла в польский "Девелопрес", а сейчас играет в бразильском "Озаску".