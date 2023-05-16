О сносе памятника под Иркутском: поляки упрекнули своих политиков в русофобии В СМИ Варшавы началась паника по поводу демонтажа под Иркутском незаконно установленного памятника репрессированным полякам, но жители страны в комментариях под публикациями солидарны с Россией. 16 мая, 11:52 Мемориал жертвам политических репрессий, который расположен в селе Пивовариха Иркутского района. Обложка © Сайт Правительства Иркутской области

Польские СМИ возмутились сносом памятного знака репрессированным в 1937 году полякам в деревне Пивовариха Иркутской области. Посол республики обещал отреагировать на ситуацию. Но сами читатели польских изданий прекрасно отдают себе отчёт и призывают своих русофобствующих политиков остановиться пока не поздно. "Если бы я был русским, я бы собрал захоронения в контейнеры и отвёз на границу. Но я знаю, что они не будут этого делать, потому что, в отличие от поляков, они цивилизованные люди", — отвечают послу польские читатели.

Почему под Иркутском убрали памятный знак

Напомним, администрация поселения демонтировала незаконно установленный камень, который восемь лет находился на аллее по пути к мемориальному комплексу памяти жертв политических репрессий "Пивовариха". В 2015 году генконсульство Польши установило памятную плиту, не согласовав по всем правилам.





Сейчас во время начавшейся реконструкции мемориального комплекса, посвящённого всем жертвам политических репрессий, число которых оценивается в 5 тысяч, принято решение снести памятник. Статус мемориального кладбища комплекс получил в 1989-м, он занимает около 7 га. В 1992 году его дополнила Стена Скорби с личными памятными знаками. Фамилии расстрелянных, в том числе поляков и литовцев, есть на Стенах Памяти, которые установили на территории мемориального комплекса в 2021 году. Польский камень и литовский крест передали на хранение.

"Россия сносит польский памятник жертвам репрессий под Иркутском", — заявил СМИ Варшавы посол Польши в России Кшиштоф Краевский. Он также отметил, что МИД РФ направлена нота. Кроме незаконно установленного польского памятника, администрация населённого пункта демонтировала расположенный рядом с ним крест в память литовских жертв.

— Выделять среди жертв репрессий какие-то национальности — очень странно, судя по всему, польская сторона не знакома с российскими законами, а вопросы к законности установки таких знаков её мало интересовали. Хочу напомнить, что недавно в Польше снесли исторический монумент воинам-освободителям Красной армии и это не первый случай. То, с какой периодичностью польское руководство занимается демонтажем памятников СССР, ставит страну в неоднозначное положение. Борьба с Россией становится основной визитной карточкой нынешнего руководства страны, поэтому России пора предпринимать ответные меры вплоть до высылки таких политиков и разрыва дипотношений, — считает политолог Дмитрий Родионов.

— Мы объединяем эти два очень ценных и важных места, потому что не делим пострадавших по национальному признаку, — сказал польский дипломат. — Это был символ, соединяющий Польшу и Литву.

Однако с дипломатом не согласились собственные граждане. По их словам, "тупая русофобия" ни к чему не приведёт.

Как отреагировали польские читатели

Вот, например, что пишут читатели польского интернет-портала Dziennik.pl, где открыты комментарии аудитории издания: — Польша не уважает российские мемориалы <...> В апреле в Катыни дикие русские не помешали польской делегации возложить цветы, а цивилизованные поляки позволили пришельцам из степи заблокировать русского посла на русском воинском кладбище, — пишет один из читателей.

"У нас ничья. Спасибо тупым русофобам из Варшавы. С уважением к русскому народу", — продолжает другой. Ещё один комментатор отмечает: "О, в Польше удивились? Именно польские русофобы начали этот танец. Боюсь, это только начало. А сколько памятников ликвидировано в Польше по приказу?"

"Я поляк и патриот, но знаю, что так не делают. И когда это произойдёт, вы должны считаться с возмездием", "Если бы я был русским, я бы собрал все захоронения в контейнеры и отвёз на границу. Но я знаю, что не будут, потому что, в отличие от поляков, они цивилизованные люди", — отвечают своим политикам граждане Польши.

Нашёлся комментатор, раздосадованный и на фразу в публикации "Посольство Республики Польша отреагирует". Он резюмирует: "Вы бы так не лаяли, дворняги, потому что, если медведь зарычит, вам потребуется лечение от посттравматического стрессового расстройства. И никакой старший брат, я имею в виду янки, не поможет".















Авторы Дмитрий Шестопалов