Трое подозреваемых убиты и пятеро задержаны после нападения на полицию в Косове

В ходе спецоперации, которую провела полиция непризнанного Косова, были ликвидированы ещё двое из группы людей, напавших на правоохранителей в северной части республики. Таким образом, к настоящему моменту в ходе операции были убиты трое человек, пятеро задержаны. Об этом сообщило агентство Танюг со ссылкой на силовиков.

"Подтверждено убийство ещё двух нападавших, которые были в масках, форме и с тяжёлым вооружением, а также подтверждено задержание нападавшего в форме и с оружием", — сообщили в полиции Косова.

Ещё четверо были пойманы около населённого пункта Рударе, у них при себе нашли устройства радиосвязи, по заявлению правоохранителей, связанные с преступными организациями. Кроме того, в ходе операции полиции были найдены склады оружия, боеприпасов и прочего снаряжения.

Рашско-Призренская епархия сообщила, что вооружённые люди покинули территорию монастыря, а к воротам подъехали сотрудники полиции Косова. Тем не менее люди всё ещё встревожены и очень напуганы происшедшим.

Как уже сообщал Лайф, в ночь на воскресенье на севере Сербии произошло вооружённое нападение на полицейских. Два грузовика перекрыли дорогу на мосту вблизи села Баньско, в результате чего правоохранители были обстреляны с применением ручных гранат и гранатомётов, один скончался. Позже днём в населённом пункте снова началась стрельба.

Премьер Косова Альбин Курти заявил, что правоохранители обнаружили и окружили около 30 подозреваемых в нападении. Им предложили сдаться.