"Глава МВД" Косова пригрозил задержать Вучича при въезде в непризнанную страну
Джеляль Свечля, которого в самопровозглашённом Косове считают министром внутренних дел, заявил, что президент Сербии Александр Вучич будет задержан при попытке попасть в мятежный край без разрешения Приштины.
"За разрешением — к премьеру [Альбину Курти], без разрешения — ко мне… Каждый, кто въедет на территорию Косова без разрешения, будет задержан, включая президента Сербии", — цитирует его Kosovo Online.
По мнению "министра", ситуация с правопорядком в крае "никогда не была лучше, чем сейчас".
К слову, о "правопорядке": в июне косовская "полиция" жестоко избила двоих сербских подростков, а спустя всего несколько дней албанец протаранил на автомобиле толпу сербов, вышедших на протест.
Лайф писал, что президент Сербии Александр Вучич оказался разочарован консультациями с "премьер-министром" непризнанного Косова Альбином Курти в Брюсселе. По его словам, встреча не дала результата.
Getty Image / Wolfgang Kumm