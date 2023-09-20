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20 сентября, 12:49

"Глава МВД" Косова пригрозил задержать Вучича при въезде в непризнанную страну

Джеляль Свечля, которого в самопровозглашённом Косове считают министром внутренних дел, заявил, что президент Сербии Александр Вучич будет задержан при попытке попасть в мятежный край без разрешения Приштины.

"За разрешением — к премьеру [Альбину Курти], без разрешения — ко мне… Каждый, кто въедет на территорию Косова без разрешения, будет задержан, включая президента Сербии", цитирует его Kosovo Online.

По мнению "министра", ситуация с правопорядком в крае "никогда не была лучше, чем сейчас".

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К слову, о "правопорядке": в июне косовская "полиция" жестоко избила двоих сербских подростков, а спустя всего несколько дней албанец протаранил на автомобиле толпу сербов, вышедших на протест.

Лайф писал, что президент Сербии Александр Вучич оказался разочарован консультациями с "премьер-министром" непризнанного Косова Альбином Курти в Брюсселе. По его словам, встреча не дала результата.

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Getty Image / Wolfgang Kumm

Матвей Константинов
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