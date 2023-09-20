"Глава МВД" Косова пригрозил задержать Вучича при въезде в непризнанную страну

Джеляль Свечля, которого в самопровозглашённом Косове считают министром внутренних дел, заявил, что президент Сербии Александр Вучич будет задержан при попытке попасть в мятежный край без разрешения Приштины.

"За разрешением — к премьеру [Альбину Курти], без разрешения — ко мне… Каждый, кто въедет на территорию Косова без разрешения, будет задержан, включая президента Сербии", — цитирует его Kosovo Online.

По мнению "министра", ситуация с правопорядком в крае "никогда не была лучше, чем сейчас".