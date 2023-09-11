Вучич — о вступлении Сербии в ЕС в 2026 году: Можем хоть на голове стоять, они не примут

Президент Сербии Александр Вучич не верит, что его страна вступит в Евросоюз в 2026–2028 годах. При этом он подчеркнул, что Белград находится на европейском пути.

"Я что, должен поверить, что мы вступим в 2026 году в ЕС? Я бы тогда был глупым, обманывал бы свой народ, чтобы победить на выборах. Можем на голове стоять, они не примут нас ни в 2026, ни в 2027, ни в 2028 году", — сказал он журналистам на саммите процесса Брдо-Бриони с другими лидерами стран региона Западных Балкан.

При этом Вучич подчеркнул, что Сербия находится "на европейском пути" и ей предстоит провести ещё много реформ, прежде чем получить ответ от Брюсселя о вступлении в ЕС.