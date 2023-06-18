Косовские полицейские серьёзно избили двух сербских подростков

По данным портала, 17-летний брат катался с 15-летней сестрой на квадроцикле в селе Рудине муниципалитета Звечан на севере Косова и Метохии. Внезапно их остановили косовские силовики, после чего повалили на землю и стали серьёзно избивать. Известно, подростка били по голове и животу, а его сестру швырнули на асфальт прямо с квадроцикла. Сейчас они оба находятся в состоянии психологического шока.