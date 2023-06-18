Косовские полицейские серьёзно избили двух сербских подростков
Kosovo online: Полиция избила двух сербских подростков на севере Косова
На севере самопровозглашённой республики Косово местные полицейские избили сербских подростков. Как пишет портал Kosovo online, в результате действий косовских силовиков пострадали брат и сестра.
По данным портала, 17-летний брат катался с 15-летней сестрой на квадроцикле в селе Рудине муниципалитета Звечан на севере Косова и Метохии. Внезапно их остановили косовские силовики, после чего повалили на землю и стали серьёзно избивать. Известно, подростка били по голове и животу, а его сестру швырнули на асфальт прямо с квадроцикла. Сейчас они оба находятся в состоянии психологического шока.
Ранее глава Минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Приштина стремится оккупировать север Косова и Метохии. По его словам, армия республики не сможет игнорировать насилие над сербами в Косове и Метохии и вынуждена будет реагировать в случае нападений на сограждан.
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