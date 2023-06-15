Власти Косова ограничили въезд машинам с сербскими номерами

Власти Косова решили ввести ограничение на въезд в край автомобилей с сербскими номерами. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства самопровозглашённой республики Перпарим Криезиу.

Решение было принято после того, как сербская полиция задержала трёх вооружённых косовских спецназовцев.

"По соображениям безопасности решили повысить уровень пограничного контроля. В качестве экстренного шага было решено запретить въезд автомобилей с сербскими номерами в Косово, пока продолжается анализ ситуации органами безопасности", — приводит Kosovo Online слова представителя косовского правительства.