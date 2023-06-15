Власти Косова ограничили въезд машинам с сербскими номерами
Власти Косова решили ввести ограничение на въезд в край автомобилей с сербскими номерами. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства самопровозглашённой республики Перпарим Криезиу.
Решение было принято после того, как сербская полиция задержала трёх вооружённых косовских спецназовцев.
"По соображениям безопасности решили повысить уровень пограничного контроля. В качестве экстренного шага было решено запретить въезд автомобилей с сербскими номерами в Косово, пока продолжается анализ ситуации органами безопасности", — приводит Kosovo Online слова представителя косовского правительства.
Помимо этого был введён запрет на въезд грузового транспорта и поставку товаров из Центральной Сербии.
Ранее Лайф писал, что в Минобороны Турции сообщили о начале развёртывания батальона сил специального назначения в Косове по просьбе НАТО. 5 июня в республику прибыло 500 турецких военных.