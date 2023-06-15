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15 июня, 00:53

Власти Косова ограничили въезд машинам с сербскими номерами

Власти Косова решили ввести ограничение на въезд в край автомобилей с сербскими номерами. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства самопровозглашённой республики Перпарим Криезиу.

Решение было принято после того, как сербская полиция задержала трёх вооружённых косовских спецназовцев.

"По соображениям безопасности решили повысить уровень пограничного контроля. В качестве экстренного шага было решено запретить въезд автомобилей с сербскими номерами в Косово, пока продолжается анализ ситуации органами безопасности", приводит Kosovo Online слова представителя косовского правительства.

Сербы в Косове раскрасили автомобили НАТО буквой Z

Сербы в Косове раскрасили автомобили НАТО буквой Z

Помимо этого был введён запрет на въезд грузового транспорта и поставку товаров из Центральной Сербии.

Ранее Лайф писал, что в Минобороны Турции сообщили о начале развёртывания батальона сил специального назначения в Косове по просьбе НАТО. 5 июня в республику прибыло 500 турецких военных.

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kryeministri.rks-gov.net

Юлия Коновалова
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