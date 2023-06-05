В Косово прибыли 500 турецких военных для подкрепления сил НАТО

В Косово прибыл первый батальон турецких военных, состоящий примерно из 500 человек, для подкрепления контингента НАТО в регионе — KFOR. Это следует из заявления альянса.

"Около 500 турецких военных из состава 65-й механизированной пехотной бригады составят основу подкрепления для альянса", — уточнили в НАТО.

В документе отмечается, что дополнительные силы находятся в повышенной готовности и будут задействованы при необходимости.