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5 июня, 14:55

В Косово прибыли 500 турецких военных для подкрепления сил НАТО

В Косово прибыл первый батальон турецких военных, состоящий примерно из 500 человек, для подкрепления контингента НАТО в регионе — KFOR. Это следует из заявления альянса.

"Около 500 турецких военных из состава 65-й механизированной пехотной бригады составят основу подкрепления для альянса", — уточнили в НАТО.

В документе отмечается, что дополнительные силы находятся в повышенной готовности и будут задействованы при необходимости.

Сербы в Косове раскрасили автомобили НАТО буквой Z

Сербы в Косове раскрасили автомобили НАТО буквой Z

Ранее в Минобороны Турции сообщили о начале развёртывания батальона сил специального назначения в Косове по просьбе НАТО.

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Илья Суриков
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