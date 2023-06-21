В Косове албанец на машине въехал в толпу протестующих сербов
В анклаве Грачаница недалеко от Приштины — столицы непризнанного Косова — местный албанец въехал на легковой машине в толпу протестующих сербов.
На опубликованных порталом "Вечерне новости" кадрах момент столкновения, прибытие на место скорой помощи и сам пострадавший.
Албанец въехал в толпу протестующих сербов в Косове. Видео © "Вечерне новости"
Нападение произошло в ходе протеста из-за задержания косовской полицией уже седьмого серба — Драгиша Миленковича, подозреваемого в совершении военных преступлений в 1998–1999 годах. Его семья заявила о жестоком поведении силовиков в ходе ареста.
Лайф писал, что косовские полицейские серьёзно избили двух сербских подростков. Они катались на квадроцикле, когда "правоохранители" повалили их на землю и начали избивать. 17-летнего парня косовары били по голове и животу, а его 15-летнюю сестру — швырнули на асфальт.