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21 июня, 15:27

В Косове албанец на машине въехал в толпу протестующих сербов

В анклаве Грачаница недалеко от Приштины — столицы непризнанного Косова — местный албанец въехал на легковой машине в толпу протестующих сербов.

На опубликованных порталом "Вечерне новости" кадрах момент столкновения, прибытие на место скорой помощи и сам пострадавший.

Албанец въехал в толпу протестующих сербов в Косове. Видео © "Вечерне новости"

Нападение произошло в ходе протеста из-за задержания косовской полицией уже седьмого серба — Драгиша Миленковича, подозреваемого в совершении военных преступлений в 1998–1999 годах. Его семья заявила о жестоком поведении силовиков в ходе ареста.

Власти Косова ограничили въезд машинам с сербскими номерами

Власти Косова ограничили въезд машинам с сербскими номерами

Лайф писал, что косовские полицейские серьёзно избили двух сербских подростков. Они катались на квадроцикле, когда "правоохранители" повалили их на землю и начали избивать. 17-летнего парня косовары били по голове и животу, а его 15-летнюю сестру — швырнули на асфальт.

Обложка ©

"Вечерне новости"

Матвей Константинов
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