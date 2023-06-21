В Косове албанец на машине въехал в толпу протестующих сербов

В анклаве Грачаница недалеко от Приштины — столицы непризнанного Косова — местный албанец въехал на легковой машине в толпу протестующих сербов.

На опубликованных порталом "Вечерне новости" кадрах момент столкновения, прибытие на место скорой помощи и сам пострадавший.

Албанец въехал в толпу протестующих сербов в Косове. Видео © "Вечерне новости"

Нападение произошло в ходе протеста из-за задержания косовской полицией уже седьмого серба — Драгиша Миленковича, подозреваемого в совершении военных преступлений в 1998–1999 годах. Его семья заявила о жестоком поведении силовиков в ходе ареста.