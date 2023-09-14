Вучич разочарован итогами переговоров с премьером Косова в Брюсселе

Президент Сербии Александр Вучич разочарован консультациями с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти в Брюсселе, которые состоялись сегодня. По его словам, встреча не дала результата.

"У нас состоялись переговоры, и я думаю, что в плане поиска прямого пути к нормализации отношений они завершились безуспешно. Все мы имеем свои предложения. В итоге мы приняли компромиссное предложение Евросоюза, в то время как Курти не пожелал его принимать, и встреча завершилась", — объяснил сербский лидер на пресс-конференции после общения с Курти.