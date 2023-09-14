Вучич разочарован итогами переговоров с премьером Косова в Брюсселе
Вучич заявил, что его встреча с премьером Косова Курти не дала результата
Президент Сербии Александр Вучич с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти. Обложка © ТАСС / AP / Virginia Mayo
Президент Сербии Александр Вучич разочарован консультациями с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти в Брюсселе, которые состоялись сегодня. По его словам, встреча не дала результата.
"У нас состоялись переговоры, и я думаю, что в плане поиска прямого пути к нормализации отношений они завершились безуспешно. Все мы имеем свои предложения. В итоге мы приняли компромиссное предложение Евросоюза, в то время как Курти не пожелал его принимать, и встреча завершилась", — объяснил сербский лидер на пресс-конференции после общения с Курти.
Напомним, в июне произошло очередное обострение. Косовская полиция жестоко избила двоих сербских подростков. Спустя несколько дней албанец протаранил на автомобиле толпу сербов, вышедших на протест. А с 15 июня власти Косова ограничили возможность въезда для машин с сербскими номерами.