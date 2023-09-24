На севере Косова убили полицейского, в районе происшествия слышна стрельба

В населённом пункте Баньска на севере непризнанного Косова, где минувшей ночью был убит полицейский, слышны звуки стрельбы, сообщает портал Kosovo Online.

По информации портала, выстрелы были слышны около 11:00 по местному времени (12:00 мск). Косовские полицейские перекрыли подъезды к населённому пункту и не пропускают ни местных жителей, ни скорую помощь, которая едет на вызовы в этом направлении.

Ранее премьер Косова Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье на севере Сербии один полицейский был убит, второй — получил ранения. Согласно его словам, нападение на них подготовили власти Сербии.