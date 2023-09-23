Лавров рассказал, где повторяется печальная история Минских соглашений
Лавров: Ситуация с Сербией и Косово повторяет историю Минских соглашений
Печальная история Минских соглашений сегодня повторяется в ситуации с Косово и Сербией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.
"Не может не вызывать обеспокоенность продолжающаяся деградация обстановки в сербском крае Косово. Поставки оружия косоварам и содействие им в создании армии со стороны НАТО грубо нарушают основополагающую резолюцию 1244 Совбеза ООН", — сказал министр.
Он подчеркнул, что весь мир сегодня наблюдает, как на Балканах повторяется печальная история Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, которые Киев при поддержке Запада открыто саботировал. По словам министра, в обоих случаях Евросоюз выступал гарантом договорённостей и, по всей видимости, судьба у них идентична — "каков "спонсор", таков и результат".
Ранее президент Сербии Александр Вучич провёл переговоры с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти. По признанию сербского лидера, встреча не принесла результата. При этом Джеляль Свечля, которого в самопровозглашённом Косове считают министром внутренних дел, заявил, что Вучича задержат при попытке попасть в мятежный край без разрешения Приштины.
Напомним, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель однажды заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". Президент РФ Владимир Путин отметил, что разочарован этим признанием. Позже слова Меркель подтвердил экс-президент Франции Франсуа Олланд.
ТАСС / Валерий Шарифулин