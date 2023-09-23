Лавров рассказал, где повторяется печальная история Минских соглашений

Печальная история Минских соглашений сегодня повторяется в ситуации с Косово и Сербией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

"Не может не вызывать обеспокоенность продолжающаяся деградация обстановки в сербском крае Косово. Поставки оружия косоварам и содействие им в создании армии со стороны НАТО грубо нарушают основополагающую резолюцию 1244 Совбеза ООН", — сказал министр.

Он подчеркнул, что весь мир сегодня наблюдает, как на Балканах повторяется печальная история Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, которые Киев при поддержке Запада открыто саботировал. По словам министра, в обоих случаях Евросоюз выступал гарантом договорённостей и, по всей видимости, судьба у них идентична — "каков "спонсор", таков и результат".