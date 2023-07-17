В "Симпсонах" обнаружили жуткое предсказание на осень 2023 года

В Косове осенью 2023 года может начаться война. О таком зловещем предсказании "Симпсонов" поведала американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News.

Она имела в виду эпизод "Дом вдали от Гомера" 2005 года, где фигурирует плакат с надписью "Косово. Осень" и целующейся за колючей проволокой влюблённой парой. Журналистка отметила, что действие происходит в 2023 году и главные герои идут смотреть фильм "Оппенгеймер", который на самом деле сейчас в прокате.

Также Моррис напомнила о старом сюжете "Симпсонов", связанном с затонувшим недавно батискафом "Титан": в подводной лодке Гомера и его отца на пути к "Титанику" стал заканчиваться кислород.