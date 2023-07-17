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17 июля, 01:54

В "Симпсонах" обнаружили жуткое предсказание на осень 2023 года

Журналистка из США увидела в "Симпсонах" намёк на войну в Косове осенью 2023-го

<p>Предсказывающий плакат про Косово в "Симпсонах". Обложка © Кадр из мульсериала "Симпсоны"</p>

Предсказывающий плакат про Косово в "Симпсонах". Обложка © Кадр из мульсериала "Симпсоны"

В Косове осенью 2023 года может начаться война. О таком зловещем предсказании "Симпсонов" поведала американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News.

Она имела в виду эпизод "Дом вдали от Гомера" 2005 года, где фигурирует плакат с надписью "Косово. Осень" и целующейся за колючей проволокой влюблённой парой. Журналистка отметила, что действие происходит в 2023 году и главные герои идут смотреть фильм "Оппенгеймер", который на самом деле сейчас в прокате.

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Также Моррис напомнила о старом сюжете "Симпсонов", связанном с затонувшим недавно батискафом "Титан": в подводной лодке Гомера и его отца на пути к "Титанику" стал заканчиваться кислород.

А ранее Лайф писал, что в новой серии "Симпсонов" "Игра изменена" появилась карта России с новыми регионами. Украина, отмеченная зелёным цветом, сильно уменьшилась, а вот Россия граничит с Румынией, отрезая Незалежную от Чёрного моря.

Лариса Сафронова
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