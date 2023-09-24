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24 сентября, 12:24

"Премьер" Косова Курти сообщил об окружении 30 человек, напавших на полицейских

"Премьер-министр" самопровозглашённого Косова Альбин Курти заявил, что правоохранители обнаружили и окружили 30 человек, подозреваемых в нападении на полицейских минувшей ночью. По его словам, группе предложили сдаться.

"Как минимум 30 тяжеловооружённых лиц окружены нашими силами, призываю их сдаться. Это те, кто напал на нашу полицию. Исполнители и те, кто отдавал приказы, будут задержаны и наказаны", сказал он.

Напомним, в "полиции" Косова сообщили о вооружённом нападении на сотрудников ведомства накануне. Так, около 03:40 по Москве два грузовика без номеров перекрыли дорогу на мосту близ села Баньско. Прибывшие на место правоохранители были обстреляны с применением ручных гранат и гранатомётов. Двое из них пострадали, один позднее скончался.

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Тем временем в Баньске слышна стрельба. Правоохранители перекрыли проезд в населённый пункт и не пускают ни жителей, ни кареты скорой помощи.

Обложка ©

ТАСС / AP

Матвей Константинов
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