"Премьер" Косова Курти сообщил об окружении 30 человек, напавших на полицейских

"Премьер-министр" самопровозглашённого Косова Альбин Курти заявил, что правоохранители обнаружили и окружили 30 человек, подозреваемых в нападении на полицейских минувшей ночью. По его словам, группе предложили сдаться.

"Как минимум 30 тяжеловооружённых лиц окружены нашими силами, призываю их сдаться. Это те, кто напал на нашу полицию. Исполнители и те, кто отдавал приказы, будут задержаны и наказаны", — сказал он.

Напомним, в "полиции" Косова сообщили о вооружённом нападении на сотрудников ведомства накануне. Так, около 03:40 по Москве два грузовика без номеров перекрыли дорогу на мосту близ села Баньско. Прибывшие на место правоохранители были обстреляны с применением ручных гранат и гранатомётов. Двое из них пострадали, один позднее скончался.