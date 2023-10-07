СБУ заподозрили в покушении на политика в Германии с помощью смертельной инъекции

За нападением на лидера оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупаллу в баварском Ингольштадте могла стоять Служба безопасности Украины (СБУ), пишет Deutschland Kurier со ссылкой на бывшего руководителя секретной службы ФРГ, пожелавшего остаться неназванным.

"В западных разведывательных кругах ходят слухи, что украинская секретная служба СБУ могла стоять за предполагаемой атакой смертельной инъекцией на федерального представителя АдГ Тино Хрупаллу", — отмечает автор материала.

Как объяснил источник издания, если Украина организовала нападение на немецкого политика, то для этого должен быть мотив. Он подтвердил также, что только у спецслужб есть яд, который невозможно обнаружить.

Укол Хрупалле сделали во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте. Он почувствовал неожиданную боль в плече. Политика госпитализировали, но судебно-медицинская экспертиза образцов крови не дала каких-либо особых результатов. О состоянии оппозиционера ничего не сообщается.