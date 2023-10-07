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7 октября, 03:51

Шестерых убийц кандидата в президенты Эквадора нашли мёртвыми в тюрьме

Шестерых обвиняемых в расстреле кандидата в президенты Эквадора убили в тюрьме

<p>Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Wikipedia / <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Villavicencio#/media/File:SESI%C3%93N_N.772_DEL_PLENO_DE_LA_ASAMBLEA_NACIONAL._ECUADOR,_25_DE_ABRIL_DEL_2022_(52032802749).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Asamblea Nacional del Ecuador</a></p>

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Wikipedia / Asamblea Nacional del Ecuador

Шесть погибших в тюрьме Литораль в эквадорском Гуаякиле оказались колумбийцами, обвиняемыми в убийстве кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио в августе. Об этом сказано в сообщении в социальной сети Х Национальной службы комплексного ухода за взрослыми и несовершеннолетними, лишёнными свободы.

"После того как учреждения, ответственные за вывоз тел, провели необходимые анализы, сообщаем, что шесть человек, лишённых свободы, умерших в Центре лишения свободы № 1 Гуаяса, — Джон Грегоре Р., Андрес Мануэль М., Адей Фернандо Х., Камило Андрес Р., Сулес Осмин С. и Хосе Нейдер Л. Все заключённые являются гражданами Колумбии и были обвинены в убийстве экс-кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио", — говорится в пресс-релизе.

Их тела обнаружили в одном из павильонов тюрьмы Литораль. После бойни президент страны Гильермо Лассо решил прервать зарубежную поездку, чтобы возглавить срочное заседание кабинета по вопросам безопасности.

В Эквадоре убили второго за неделю политика

В Эквадоре убили второго за неделю политика

Напомним, Фернандо Вильявисенсио убили тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в столице Эквадора Кито. В результате стрельбы пострадало около восьми человек. Шестеро подозреваемых в убийстве были задержаны, один ликвидирован. После убийства Вильявисенсио в Эквадоре объявлен режим ЧП на 60 дней.

Андрей Бражников
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