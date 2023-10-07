Шестерых убийц кандидата в президенты Эквадора нашли мёртвыми в тюрьме

Шесть погибших в тюрьме Литораль в эквадорском Гуаякиле оказались колумбийцами, обвиняемыми в убийстве кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио в августе. Об этом сказано в сообщении в социальной сети Х Национальной службы комплексного ухода за взрослыми и несовершеннолетними, лишёнными свободы.

"После того как учреждения, ответственные за вывоз тел, провели необходимые анализы, сообщаем, что шесть человек, лишённых свободы, умерших в Центре лишения свободы № 1 Гуаяса, — Джон Грегоре Р., Андрес Мануэль М., Адей Фернандо Х., Камило Андрес Р., Сулес Осмин С. и Хосе Нейдер Л. Все заключённые являются гражданами Колумбии и были обвинены в убийстве экс-кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио", — говорится в пресс-релизе.