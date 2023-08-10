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10 августа, 05:22

В Эквадоре задержали шестерых подозреваемых в убийстве кандидата в президенты

<p>Убитый кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/SESI%C3%93N_NO._841_DE_PLENO_DE_LA_ASAMBLEA_NACIONAL._ECUADOR,_25_DE_ENERO_2023_(52649298370)_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Убитый кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Фото © Wikipedia

В Эквадоре правоохранители задержали шестерых подозреваемых в убийстве кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщила пресс-служба местной Генпрокуратуры.

"На данный момент шесть человек были задержаны во время рейдов, проведённых в [районах] Конокото и Сан-Бартоло в Кито в ходе расследования убийства Фернандо Вильявисенсио", — указывается в сообщении.

Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора скончался от ранений

Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора скончался от ранений

Напомним, Фернандо Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в столице Эквадора Кито. По данным СМИ, всего из-за стрельбы пострадало около восьми человек. Изначально полиция задержала двух подозреваемых в убийстве, один из них умер от полученных ранений.

Светлана Оперук
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