В Эквадоре задержали шестерых подозреваемых в убийстве кандидата в президенты

В Эквадоре правоохранители задержали шестерых подозреваемых в убийстве кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщила пресс-служба местной Генпрокуратуры.

"На данный момент шесть человек были задержаны во время рейдов, проведённых в [районах] Конокото и Сан-Бартоло в Кито в ходе расследования убийства Фернандо Вильявисенсио", — указывается в сообщении.