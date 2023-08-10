В Эквадоре задержали шестерых подозреваемых в убийстве кандидата в президенты
Убитый кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Фото © Wikipedia
В Эквадоре правоохранители задержали шестерых подозреваемых в убийстве кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщила пресс-служба местной Генпрокуратуры.
"На данный момент шесть человек были задержаны во время рейдов, проведённых в [районах] Конокото и Сан-Бартоло в Кито в ходе расследования убийства Фернандо Вильявисенсио", — указывается в сообщении.
Напомним, Фернандо Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в столице Эквадора Кито. По данным СМИ, всего из-за стрельбы пострадало около восьми человек. Изначально полиция задержала двух подозреваемых в убийстве, один из них умер от полученных ранений.