Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора

Эквадорская полиция задержала двух подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Поиск третьего преступника продолжается, сообщил телеканал Ecuavisa.

На событие уже отреагировал президент страны Гильермо Лассо. По его словам, это преступление "не останется безнаказанным". Политик выразил возмущение произошедшим и направил слова солидарности и соболезнования жене и дочерям кандидата.