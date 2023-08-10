Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора
Эквадорская полиция задержала двух подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Поиск третьего преступника продолжается, сообщил телеканал Ecuavisa.
На событие уже отреагировал президент страны Гильермо Лассо. По его словам, это преступление "не останется безнаказанным". Политик выразил возмущение произошедшим и направил слова солидарности и соболезнования жене и дочерям кандидата.
Напомним, Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в столице Кито. По данным СМИ, пострадало около восьми человек.
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Wikipedia / Asamblea Nacional del Ecuador