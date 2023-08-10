Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора скончался от ранений
Один из подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио скончался от огнестрельных ранений, полученных при задержании. Об этом информирует Генеральная прокуратура страны.
Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в отделение прокуратуры в Кито. Однако позднее он умер от полученных ранений.
Один из подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора, задержанный на митинге. Видео © Twitter / Collin Rugg
Напомним, Фернандо Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в столице Кито. По данным СМИ, пострадало около восьми человек. Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве.
Кадр видео Twitter / Collin Rugg