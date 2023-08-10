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10 августа, 03:41

Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора скончался от ранений

Один из подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио скончался от огнестрельных ранений, полученных при задержании. Об этом информирует Генеральная прокуратура страны.

Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в отделение прокуратуры в Кито. Однако позднее он умер от полученных ранений.

Один из подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора, задержанный на митинге. Видео © Twitter / Collin Rugg

В Эквадоре при нападении убит мэр крупного города Манта Агустин Интриаго

В Эквадоре при нападении убит мэр крупного города Манта Агустин Интриаго

Напомним, Фернандо Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в столице Кито. По данным СМИ, пострадало около восьми человек. Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве.

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Кадр видео Twitter / Collin Rugg

Лариса Сафронова
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