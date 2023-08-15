В Эквадоре убили второго за неделю политика
Оппозиционный политик Брионес убит неизвестными в Эквадоре за неделю до выборов
В эквадорской провинции Эсмеральдас неизвестными застрелен участник политического движения "Гражданская революция" Педро Брионес. Об этом сообщила в соцсети кандидат в президенты от этого объединения Луиса Гонсалес.
"Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией", — пишет она, выражая солидарность семье погибшего.
Педро Брионес критиковал действующие власти страны и призывал изменить ситуацию в сфере безопасности. Журналисты считают, что оппозиционера убили члены банды, вымогавшей у него деньги. Сейчас уточняется, не получал ли Брионес других угроз.
Напомним, ранее после предвыборной встречи в столице Эквадора Кито тремя выстрелами в голову был убит кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. В результате стрельбы пострадало около восьми человек. Шестеро подозреваемых уже задержаны.
Twitter / Policía Ecuador