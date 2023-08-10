В Эквадоре объявлен режим ЧП на 60 дней после убийства кандидата в президенты
Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Wikipedia / Asamblea Nacional del Ecuador
Лидер Эквадора Гильермо Лассо объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране на 60 дней в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Об этом глава государства сказал в ходе обращения к нации, которое транслировалось на YouTube-канале его администрации.
"Объявляю режим чрезвычайного положения на 60 дней. Вооружённые силы с этого момента мобилизованы на всей территории, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие страны, свободные и демократические выборы", — сказал Лассо.
Вместе с тем президент подписал указ о трёхдневном национальном трауре, чтобы почтить память Фернандо Вильявисенсио.
Напомним, Фернандо Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в столице Эквадора Кито. По данным СМИ, всего из-за стрельбы пострадало около восьми человек. Полиция уже задержала шестерых подозреваемых в убийстве Вильявисенсио.