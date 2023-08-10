В Эквадоре объявлен режим ЧП на 60 дней после убийства кандидата в президенты

Лидер Эквадора Гильермо Лассо объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране на 60 дней в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Об этом глава государства сказал в ходе обращения к нации, которое транслировалось на YouTube-канале его администрации.