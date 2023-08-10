Регион

Уведомления отключены

10 августа, 07:09

В Эквадоре объявлен режим ЧП на 60 дней после убийства кандидата в президенты

<p>Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Wikipedia / <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Villavicencio#/media/File:SESI%C3%93N_N.772_DEL_PLENO_DE_LA_ASAMBLEA_NACIONAL._ECUADOR,_25_DE_ABRIL_DEL_2022_(52032802749).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Asamblea Nacional del Ecuador</a></p>

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Wikipedia / Asamblea Nacional del Ecuador

Лидер Эквадора Гильермо Лассо объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране на 60 дней в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Об этом глава государства сказал в ходе обращения к нации, которое транслировалось на YouTube-канале его администрации.

"Объявляю режим чрезвычайного положения на 60 дней. Вооружённые силы с этого момента мобилизованы на всей территории, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие страны, свободные и демократические выборы", — сказал Лассо.

Вместе с тем президент подписал указ о трёхдневном национальном трауре, чтобы почтить память Фернандо Вильявисенсио.

Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора скончался от ранений

Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора скончался от ранений

Напомним, Фернандо Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в столице Эквадора Кито. По данным СМИ, всего из-за стрельбы пострадало около восьми человек. Полиция уже задержала шестерых подозреваемых в убийстве Вильявисенсио.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Эквадор
  • Происшествия
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров