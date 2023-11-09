Россиянам объяснили, почему зубы болят зимой и как с этим бороться

Общее снижение иммунитета в холодное время года приводит к обострению хронических заболеваний. Зимой люди чаще сталкиваются с проблемами в зубах из-за уязвимого состояния эмали, объясняет стоматолог Луиза Автандилян.

По её словам, с наступлением холодов зубам не хватает питательных элементов, в результате чего может казаться, что они ноют. Причиной этого становится нехватка кальция в организме.

"Чтобы не подвергать зубную эмаль большему риску в осенний период, откажитесь от использования агрессивных отбеливающих паст, отдавая предпочтение мягким средствам, обладающим средней степенью абразивности, а также реминерализующими свойствами", — приводит слова эксперта "Газета.ru".

Во время холодов не нужно пить горячие напитки на улице, посоветовала стоматолог. В это время года важно уделять внимание здоровой пище, особенно той, которая содержит в себе витамин D и кальций.