Стоматолог назвала способы остановить крошение зубов

Сколотые края и трещины передних зубов могут появляться из-за проблем с дальними. Так, например, если жевательные зубы начали крошиться или отсутствуют, то вся нагрузка перераспределяется на передние, рассказала aif.ru врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова.

"Эти проявления могут стать и следствием неправильного прикуса, когда часть жевательной нагрузки распределяется на фронтальный отдел челюсти. И тут тоже можно увидеть, что зубы начинают крошиться. Также повышенная стираемость и сколы на зубах могут быть следствием такой проблемы, как бруксизм. Это чрезмерное сжатие челюстей и скрежет ими" — отметила медик.

С такой проблемой врач порекомендовала сразу обратиться к стоматологу. Она отметила, что только специалист может перераспределить нагрузку правильно. Для этого, по словам эксперта, медик проведёт диагностику и подберёт правильную методику лечения и препараты.

Врач рассказала, что, если проблема в прикусе, стоматолог назначит поставить пластинки, брекеты или виниры, а если проблема в отсутствующих зубах — посоветует установить имплант. Если же бруксизм стал причиной крошащихся зубов, надо бороться с ним, заключила эксперт.

Мелехова отметила, что, если сколы совсем маленькие, их можно заполировать композитом для восстановления коронковой части зуба. Также можно восстановить зуб с помощью керамической реставрации, например винирами или коронками, заключила эксперт.