Названы 4 причины, почему кошка дерёт мебель и обои

Все владельцы котов знают, что диваны, столы и обои находятся под угрозой, потому что редкий питомец не точит о них когти. Это естественная потребность хвостатых — так они избавляются от ороговевших частиц. Однако есть несколько других причин, почему ваш котик портит мебель. Их назвала ветеринарный врач AlphaPet Евгения Гусева.

1-я причина: не научили

По словам ветврача, кошку просто могли не научить с детства. Гусева напомнила, что приучать к когтеточке питомца необходимо с малого возраста — так шанс привить ему бережное отношение к предметам интерьера вырастает в разы. Но даже если ваш любимый пушистик уже взрослый, всё равно купите ему когтеточку: даже если она не избавит от проблемы, то точно снизит урон от "нападений" хвостатого.

2-я причина: негде точить когти

В доме может быть просто не достаточно специальных когтеточек, которые помогают животному. Если же они есть, возможно, ваш питомец просто не знает, что с ними делать. Эксперт советует научить питомца ими пользоваться.

"При этом если заметите, что животное подходит к конструкции с интересом или применяет её по назначению, обязательно поощряйте его вкусняшкой, тем самым прививая привычку регулярно использовать предмет", — добавила она в беседе с gazetametro.ru.

3-я причина: нет личного пространства

Нередко причиной "охоты" на мебель может быть отсутствие у питомца собственной среды обитания. То есть такого места, где животное может чувствовать себя спокойно и уединённо. Такое часто происходит, когда дома есть другие любимцы или когда к хозяевам часто захаживают гости. В этих случаях кот может ощущать себя в опасности, подчеркнула ветврач.

4-я причина: кормушка рядом с лотком

Если миска с едой располагается рядом с лотком, это может послужить причиной деструктивного поведения животного, поскольку неприятный запах от "туалета" не даст коту насладиться приёмом пищи. Также кормушка может располагаться в зоне, где питомцу неудобно есть. Например, нередко хозяева размещают еду на подоконнике — и пожилым котикам до неё добраться тяжело.